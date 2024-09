Rificolona, è qui la festa. Cortei e ritrovi nei quartieri

Sfilate ed eventi per bambini in tutti i Quartieri della città e nei comuni dei dintorni per la magica serata della Rificolona. Le colorate e spettacolari lanterne di carta saranno stasera le protagoniste per le vie della città e anche in laboratori per realizzare piccoli lavoretti, da portare poi in corteo lungo le strade o nei vialetti dei parchi. Ma c’è anche chi celebra questa ricorrenza con un giorno di ritardo.

Come da tradizione la principale Festa della Rificolona si svolge stasera in piazza Santissima Annunziata, tappa finale del pellegrinaggio Chiediamo la pace, guidato dall’arcivescovo, monsignor Gherardo Gambelli, che parte dalla Basilica di Impruneta alle 16 per arrivare in centro a Firenze. Alle 20 tappa in piazza Santa Felicita, poi il colorato corteo proseguirà fino a piazza della Signoria. Dopo il saluto delle istituzioni, si proseguirà per il Duomo e via dei Servi. Arrivo alle 21,30 in Santissima Annunziata, dove si terrà la benedizione delle rificolone e la premiazione delle più originali. A seguire musica con Andrea Medici e la Rigatoni Band.

Quartiere 2: appuntamenti stasera alle Case Minime e al Parco del Mensola. La festa prende il via alle 19 tra piazzetta Bongo e via Rocca Tedalda. Ingresso libero. Nel parco del Mensola alle 21 presentazione delle rificolone e del fantoccio con giochi e divertimento per tutti.

Quartiere 3: a San Piero in Palco, in piazza Elia dalla Costa, messa alle 18, segue alle 19,45 l’apericena nel giardino dietro la chiesa e alle 21,15 partirà la sfilata. Rificolona sull’Arno alla Nave a Rovezzano, alle 21 al Circolo. Al Galluzzo laboratorio per bambini alla Casa delle arti (ore 17-19, alle 20,45 benedizione sul piazzale della chiesa (via Volterrana) e alle 21 il corteo con la banda della Misericordia di Malmantile.

Quartiere 4: si festeggia la rificolona nel parco del Gasometro (dalle 18 in poi), mentre al Boschetto di Soffiano esibizioni sportive e sfilata (dalle 19). All’Isolotto, il circolo dei pensionati in via delle Mimose dalle 18 distribuzione dolcetti ai più piccoli e poi penne al ragù, mentre alle 20,30 è in programma il corteo delle rificolone per piazza dell’Isolotto.

Quartiere 5: tra Peretola, Brozzi, Novoli, Rifredi e l’Orticoltura, i principali appuntamenti al Giardino delle Medaglie d’Oro in via Baracca; in piazza Dalmazia dalle 18 e all’Atletica Castello dalle 21. Il chiosco del giardino dell’Orticoltura organizza un laboratorio per bambini dalle 18, mentre a Peretola la processione delle Rificolone partirà alle 21,15 dalla chiesa di San Biagio a Petriolo. A Brozzi festa nella serata di domani, con il corteo che prenderà il via dal Circolo Mcl alle 21,30.

Francesco Querusti