Ridere delle paure con Michela Giraud ’in mezzo ai lupi’

Dopo il fortunato debutto in Europa con diversi sold out, approda stasera e domani (ore 21) al Viper Theatre di Firenze ’Mi hanno gettata in mezzo ai lupi e non ne sono uscita capobranco’, il nuovo spettacolo di Michela Giraud, regina della stand up comedy italiana e prima comica del nostro Paese ad avere uno special Netflix distribuito in 190 nazioni. In questo show l’artista smantella la retorica dei vincenti, che ci vuole sempre pronti ad affrontare ogni sfida che la vita ci mette davanti, ammettendo con ironia i propri limiti, e proiettandoci in una realistica verità dei fatti: non sempre si riesce quando ci si trova ad affrontare le grandi sfide della vita come una separazione, un trasloco, o il cammino di Santiago in Birkenstock, metaforicamente "i lupi".