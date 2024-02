Firenze, rider pestato e rapinato in tram

Firenze, 1 febbraio 2024 – Rapina ai danni di un uomo di 35 anni. Secondo le prime informazioni l’uomo, pachistano, è stato pestato a scopo di rapina su un convoglio della tramvia di Firenze intorno alle 23.40 della notte scorsa. Due nordafricani lo hanno preso a cazzotti mentre il tram era all'altezza di piazza Dalmazia per rapinargli la bicicletta e lo zaino della società di consegna 'Glovo’, poi sono scesi e scappati all'apertura delle porte. Il rider non avrebbe chiesto l'intervento del 118 ma sul posto è intervenuta la polizia. Indagini in corso anche con le telecamere.