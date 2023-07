Ricordo di Nuti, Zeffirelli e tanti altri grandi personaggi fiorentini

Roberto

Fancelli

Settimana in ricordo di grandi personaggi fiorentini del mondo dello spettacolo: sono passate poco più di due settimane dalla scomparsa di Francesco Nuti ma Firenze non lo scorda e non lo scorderà mai e in piazza della Signoria è risuonata la sua canzone “Sarà per te“ in omaggio alla figlia Ginevra e alla sua famiglia. Si è celebrato di recente, il 12 giugno il quarto anniversario della morte del Maestro Franco Zeffirelli. Entrambi innamorati della Fiorentina ed entrambi a riposare nel cimitero monumentale delle Porte Sante a San Miniato al Monte, il colle che sovrasta il Piazzale Michelangelo.

In questi giorni si svolge a Firenze la seconda edizione di “Le Piazze dei Libri“ un evento all’insegna della cultura diffusa, con presentazioni in tutti i cinque quartieri di Firenze e ben undici luoghi aperti. "L’arte non consiste nel rappresentare cose nuove, bensì nel rappresentare con novità" (Ugo Foscolo); proviamo quindi la fortuna giocando per tre estrazioni questi: 76-8-62.

L’oroscopo: Ariete 21 23, Toro 48 58, Gemelli 38 80, Cancro 50 90, Leone 17 67, Vergine 31 60, Bilancia 5 20, Scorpione 33 37, Sagittario 16 90, Capricorno 32 33, Acquario 75 83, Pesci 33 69.

I numeri di Chiara: terno d’oro 24 31 54 da giocare a Venezia e tutte le ruote.

Terni dei nomi di persona: Alfreda 29 11 16, Cristina 13 73 26, Eugenia 35 8 43, Ginevra 25 44 56, Italia 7 32 64, Maria Teresa 31 69 16, Paola 25 16 88, Alfredo 34 41 83, Eugenio 40 4 90, Gaspare 35 17 70, Italo 21 3 48, Paolo 58 27 38, Pietro 62 78 18, Simone 15 21 71. L’aforisma della settimana scelto da Mario. "La vita è un dono meraviglioso che bisogna saper apprezzare, molto spesso la prendiamo sottinteso. Cerchiamo di non sprecare nessuna goccia per viverla nei migliore dei modi". (Agostino Mauriello) 79 3 34.