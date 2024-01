Alluvione in Toscana, come fare richiesta per i danni. Giani: “A oggi 320 domande da Campi e 60 da Prato”

Firenze, 15 gennaio 2024 – “Faccio appello a tutti i cittadini e attività produttive a compilare il servizio online di richiesta danni alluvione entro il 19 gennaio. Si accede al servizio online all’indirizzo servizi.toscana.it/formulari, per le attività produttive si accede su bandi.sviluppo.toscana.it/emergenze”, è il messaggio diffuso dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani attraverso i suoi canali social per le persone che hanno subito danni nell’alluvione avvenuta il 2 novembre 2023.

"Sempre attiva fino al 19 gennaio 2024 su servizi.toscana.it/formulari la procedura per richiedere il contributo mensile di autonoma sistemazione per le persone e nuclei familiari che risiedevano e dimoravano nell'abitazione allagata, franata o danneggiata in tutto o in parte in modo da renderla temporaneamente non utilizzabile o sgomberata”, spiega ancora Giani.

"Le domande a oggi pervenute sono poco più di 320, concentrate nel Comune di Campi Bisenzio; solo 60 quelle nei comuni colpiti della provincia di Prato. Sul portale https://www.regione.toscana.it/alluvione2023 domande e FAQ utili aggiornate per la compilazione dei servizi online”, conclude la nota.