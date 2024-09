Ricerca personale specializzato, Cna apre le porte

Nella sede della Cna di Scandicci oggi c’è il "Recruiting Day", un’occasione importante per chi cerca nuove opportunità di lavoro perché può farsi conoscere da parte dei selezionatori che a loro volta presenteranno le candidature alle aziende coinvolte. In via 78° Reggimento Lupi di Toscana dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 l’agenzia per il lavoro Randstad, in collaborazione con Cna, organizza infatti una giornata per rispondere alla domanda di personale da parte delle aziende del territorio facendole incontrare all’offerta di professionalità. Ci sono aziende provenienti da tutta la Città Metropolitana, quindi è un’occasione importante. Sarà possibile presentare la propria candidatura per imprese di vari settori strategici per l’economia locale: la ricerca di personale in questo caso si concentra su comparti come la ristorazione, il Retail/GDO, il settore tecnico (metalmeccanico, metallurgico, elettrotecnico), l’ambito economico/finanziario e la pelletteria con particolare attenzione è rivolta alle figure professionali di addetti al banco, al taglio, alle macchine ed al colore. Durante il Recruiting Day, i candidati avranno l’opportunità di sostenere brevi colloqui con i professionisti di Randstad, che permetteranno di valutare le competenze dei partecipanti e di indirizzarli verso le posizioni più adatte al loro profilo.