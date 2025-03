Revoca della cittadinanza a Mussolini, è bufera

Fa discutere a Calenzano, con una vera levata di scudi dell’opposizione, la proposta comunicata dal sindaco Carovani di un Consiglio straordinario, che potrebbe tenersi l’8 aprile, per la revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. In particolare, le critiche riguardano il periodo non opportuno convocare la seduta: "Per quanto, in linea di principio, ci riteniamo d’accordo con questa proposta – sottolinea la capogruppo Pd Maria Arena (nella foto) - crediamo che sia un errore porre l’attenzione del Consiglio sul tema, con una seduta dedicata, mentre ancora i rifiuti delle nostre cantine e garage sono ammassati in strada. La giunta appare sconnessa dalla realtà. Si convochi un consiglio straordinario serale per gli eventi del 14 marzo , questo sì che sarebbe utile e doveroso". Critiche dure da Monica Castro di FdI: "Questo Consiglio a distanza di poche settimane dalla tragedia che ha colpito tutta la nostra comunità – dice - è inopportuno".