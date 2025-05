Rete solidarietà senza linea. Ma ora almeno c’è il cellulare

È tornato a suonare, dopo due mesi di silenzio, il telefono della Rete di Solidarietà del quartiere 2: ora chi contatta lo 055.667707 riceve finalmente la risposta di uno dei tanti volontari del servizio comunale che porta supporto, assistenza, compagnia a tanti anziani della zona. È una soluzione provvisoria e "artigianale", ma che almeno per ora bypassa il problema. Lo avevamo denunciato in un nostro articolo: dai primi di marzo per colpa di un guasto mai risolto, il numero suonava a vuoto, dando l’impressione non ci fosse nessuno e il servizio fosse sospeso. Eppure i volontari erano lì, pronti come sempre da 20 anni a questa parte a dare una mano a chi ne ha bisogno. Ogni anno garantiscono in maniera volontaria 2000 servizi tra compagnia, portare la spesa, accompagnare alle visite mediche e nei negozi, dare informazioni e supporto. Un aiuto qualificato, strutturato dopo tutti questi anni e molto richiesto. Il fatto che il numero suonasse a vuoto, temevano i volontari, poteva dare alle persone un senso di abbandono. Dopo il nostro articolo, da Palazzo Vecchio (nella foto l’assessore al sociale Nicola Paolesu) è stato portato in via Luna, dove ha sede la Rete del quartiere 2, un cellulare che permette di deviare le chiamate dal fisso al mobile. Gli utenti possono riprendere a comporre lo storico numero del servizio e, senza che se ne accorgano, le loro chiamate saranno deviate sul cellulari dei volontari. Ancora il guasto non è riparato. Intanto i cittadini possono nuovamente chiedere una mano.