Rete Saharawy. Nadia Conti nuova presidente

E’ Nadia Conti (nella foto al centro)la nuova presidente della ‘Rete Saharawi – Solidarietà italiana con il popolo Saharawi Odv’. Questo l’esito dell’assemblea che ha portato al rinnovo parziale degli organismi dirigenti dell’organizzazione di volontariato nata nel 2020. Una rete a cui aderiscono ben 34 associazioni di tutta Italia. "L’aspirazione che il nostro lavoro abbia un respiro internazionalista si sta avverando – dice Conti -, l’obiettivo che ci eravamo posti già quattro anni fa era questo". Via quindi al consolidamento dei progetti per il 2024: l’accoglienza dei bambini Saharawi in Italia, le raccolte per le attività educative e sanitarie nei campi profughi, gli studi sulle necessità ampliate dal conflitto con il Regno del Marocco. L’impegno del direttivo, "sarà la presenza a ogni evento per rappresentare la Rete e valorizzare i lavori delle associazioni che faranno rete a ogni iniziativa".

P.F.N.