Rete idrica e lavori. Erogazione sospesa in zona Caldine

Publiacqua segnala che per lavori sulla rete idrica, nella giornata di martedì si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica nella valle del Mugnone, in localià Caldine ma non solo. Precisamente i rubinetti resteranno asciutti dalle 9 in via Faentina (tra via Vecchia Faentina e via Sant’Andrea a Sveglia), via Sant’Andrea a Sveglia (da via Faentina a via Bersaglio), via Risorgimento, via della Libertà. Inoltre, abbassamenti di pressione si potranno avvertire in tutta la frazione Caldine e nella frazione Pian di Mugnone. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere effettuato il primo giorno utile successivo.

D.G.