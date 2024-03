Restyling in biblioteca. Ambienti rinnovati

Un nuovo arredo per l’area studenti della biblioteca. I lavori prevedono una nuova illuminazione a led per il miglior comfort visivo e il risparmio energetico, nuovi arredi, nuova pavimentazione, 24 postazioni di studio completamente rinnovate e un’area relax per le pause. Il progetto, che costerà oltre 30mila euro è diviso in tre fasi: l’installazione dei nuovi punti luce con lampade a led di ultima generazione la posa della nuova pavimentazione e l’arrivo dei nuovi arredi, con sedie ergonomiche al posto delle precedenti poltroncine, nuove postazioni, e le poltrone per l’area separata dedicata alle interruzioni dallo studio. Alla fine dell’intervento, prevista per i primi giorni di aprile, ci sarà una riqualificazione complessiva del soppalco al primo piano, ovvero dello spazio sopra la hall d’ingresso su via Roma a cui si accede tramite la scala a elica (oppure dal corridoio del primo piano accessibile anche tramite ascensori).