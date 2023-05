Restauro Monumento ai Caduti Il bronzo e il basamento in pietra per l’opera più cara ai sestesi

Non è certo un capolavoro degno del miglior Rinascimento ma per i sestesi è un simbolo. E anche molto amato. Così ieri ha suscitato curiosità l’allestimento dei ponteggi per il restauro del Monumento ai caduti per la patria in piazza Vittorio Veneto, mèta obbligata per le celebrazioni del 25 aprile e della Liberazione di Sesto il 1°settembre. Gli interventi riguarderanno, in particolare, il ripristino della parte in bronzo e il basamento in pietra che si presenta danneggiato in diversi tratti. Secondo il cronoprogramma le opere in ponte dovrebbero concludersi nell’arco di un paio di mesi, confidando in un meteo migliore, con un costo di circa 20mila euro. I lavori, di una certa entità, arrivano a distanza di diversi anni dal precedente intervento di restauro conservativo, effettuato nel 2008 e prima opera di questo tipo realizzata dal 1925 anno in cui l’opera era stata inaugurata. Fra l’altro l’operazione in corso sul monumento ai caduti della piazza del Comune non è isolata ma inserita in un pacchetto più ampio, approvato nel 2021, che prevede anche altri interventi di ripristino e restauro di opere significative presenti sul territorio: il monumento al partigiano di piazza De Amicis, ad esempio, ma anche le lapidi poste sul fronte principale del palazzo comunale per cui era evidente da tempo lo stato di ‘usura’. L’elenco dei lavori, per cui sono stati stanziati in totale circa 65mila euro, comprende però anche il ripristino dei rosoni con festoni e del portale in terracotta degli uffici comunali di via Barducci e degli affreschi sulla lunetta presente nel corridoio e all’interno della nicchia del Salone di Palazzo Pretorio, struttura per cui è previsto un maxi intervento di recupero che usufruirà anche di fondi Pnrr.

Sandra Nistri