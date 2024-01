Renzi gela i dem: "Con Iv zero vicinanza. Stadio? Un rabbercio ma Dario va in Europa"

"Non vedo nessun riavvicinamento fra Pd e Italia Viva" per le prossime comunali, mentre "mi sembra stia emergendo chiara la valutazione del fatto che se Elly Schlein perde Firenze rischia di perdere il Nazareno, fossi in loro un pensierino ce lo farei".

Matteo Renzi è lapidario. Crudo e malizioso as usual. Nessuna traccia nelle sue parole di un addolcimento dei toni nei confronti della coalizione dem, la cui donna di punta, la candidata sindaco Sara Funaro fortemente voluta da Dario Nardella – che a giugno concluderà la sua avventura nella sala di Clemente VII – nei giorni scorsi proprio dalle colonne de La Nazione aveva lanciato un appello all’ex Rottamatore: (’Matteo, battiamo insieme il vero nemico, la destra’).

Nessuna possibile intesa al momento all’orizzonte per allargare la coalizione di centrosinistra. Ma nemmeno un annunciato patto con il centrodestra come avvenuto altrove (vicina Umbria compresa) visto che il senatore ha ribadito su Rai 3 "per la mia storia personale a Firenze non mi alleo con la destra".

E d’altronde sembra proprio che lo stesso leader di Italia Viva a non aver intenzione di smorzare i toni in direzione Pd visto che anche ieri, a margine della presentazione del libro “Le avventure di un innovatore” di Federico Marchetti al cinema Odeon di piazza Strozzi, è tornato a ripetere che Palazzo Vecchio ha "diversi problemi" e a picconare l’ex amico Dario Nardella. Sulle multe, ormai un mantra. ("Situazione inguardabile" l’affondo renziano), ma soprattutto sul restyling del Franchi, tallone d’Achille (almeno finché non si sarà chiarita la nebulosa questione dei fondi per completare il riammodernamento dell’impianto di Nervi) del sindaco Nardella.

Renzi sulla questione va giù pesantissimo. La vicenda della ristrutturazione dello stadio è "un rabbercio che non sta in piedi" premette l’ex premier e "credo che dentro il suo cuore lo sappia anche Nardella".

Quindi il dardo avvelenato: "Comunque ormai è andata, fra 5 mesi Dario sarà a Bruxelles, il problema è risolto, lui si occuperà di altro e credo alla fine il problema non è se la Fiorentina gioca lontano da Firenze, il problema è che Nardella quando avrà finito sarà lontano da Firenze e ci sarà un altro sindaco, o sindaca che sarà, e si occuperà di questa vicenda".

"Sono curioso da cittadino di capire come si possano buttare i soldi senza avere la copertura dell’intero importo del progetto. – chiude Renzi – Non si è mai visto un progetto che si fa senza avere i soldi. Se voi dovete rimettere apposto casa non è che dite che intanto portate i muratori dentro e poi si starà a vedere, ma avete un budget di insieme. Qui manca metà del budget, non si riesce a capire dove prenderanno i soldi".