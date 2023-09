Renzi festeggia 900 enews: Leopolda a Firenze a marzo

"Siamo a quota 900 enews, fatemi dire grazie a chi mi sopporta da tanti anni. Siamo un modello di newsletter forse un po’ noiosa ma costante. Ed è nata una comunità con queste 900 enews. È innanzitutto la comunità della Leopolda: per chi vuole ci vediamo dall’8 al 10 marzo a Firenze". Lo scrive Matteo Renzi nella sua novecentesima e-news, che conclude: "È anche la comunità delle scuole di formazione ‘Meritare l’Europa’. Saremo a Terrasini (Palermo) da martedì a giovedì della settimana prossima", aggiunge. "Con 500 ragazzi si può cambiare il mondo", incalza Renzi che oggi alle 18 sarà alla prima festa regionale di Italia viva in piazza Berlinguer davanti al Mandela forum. Nella e-enws ce n’è per tutti. In particolare per il premier Meloni. Sullo stupro di Caivano, "ho provato imbarazzo quando è uscita la foto della squadra di Giorgia Meloni: una claque per fare passerella sui tg".