Regolamento della Tari. Si cambia

Nuovo regolamento per la Tari, la tassa sui rifiuti. È stata approvata nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale di Lastra a Signa. La delibera appena votata ha l’obiettivo di eliminare l’indicazione del limite di 30 euro per poter rimborsare ai cittadini le somme a compensazione rilevate per l’anno 2022, visto che dal primo gennaio 2023 il Comune è passato alla cosiddetta tariffa corrispettiva, ovvero elaborata tenendo conto anche del quantitativo di rifiuti conferiti e del livello di raccolta differenziata effettuato.

"Si tratta di un principio sociale, di una sensibilità che abbiamo voluto portare avanti in questa fase di passaggio a nuova tariffa corrispettiva – ha spiegato il sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni - visto che il precedente regolamento della Tari non prevedeva la possibilità di rimborsi sotto i 30 euro. Adesso, tutti gli utenti potranno fare richiesta di rimborso per le somme a credito riferite a quell’anno e di qualsiasi importo, anche equivalente a pochi euro". Sul sito internet del Comune di Lastra a Signa sarà pubblicata a breve la modulistica per presentare l’istanza di richiesta di rimborso a cui andrà allegata anche una copia dell’avviso di conguaglio 2022.