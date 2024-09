Registro marchi storici. Entra la "Savio Firmino"

Una storica azienda toscana dell’arredamento di lusso, nata nel 1941 nel cuore della Firenze artigiana, in Santo Spirito, entra a far parte del Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale. E’ la "Savio Firmino", che prende il nome dell’artigiano di origini friulane che ha fondato l’impresa, oggi alla quarta generazione. Ad accogliere la domanda di iscrizione nel Registro è stato il ministero delle Imprese e del made in Italy. "L’Ufficio, esaminata la documentazione presentata, valutate le prove d’uso addotte, constatato l’utilizzo del marchio per 50 anni, accoglie l’istanza e - si legge nel responso del ministero - autorizza l’iscrizione del marchio nel registro speciale dei marchi storici". "Un prezioso riconoscimento - commenta Cosimo Savio, ceo di Savio Firmino (nella foto) – che testimonia l’impegno di Savio Firmino, custode di alti valori artigianali e di quelle tradizioni, che costituiscono un patrimonio d’eccellenza per il nostro Paese, da tutelare, valorizzare e promuovere. Siamo orgogliosi di essere ammessi al registro. Questa è un’ulteriore testimonianza della validità del lavoro che stiamo portando avanti".Ad oggi risultano iscritti al Registro 770 marchi storici, di cui 45 toscani.