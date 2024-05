Regione Toscana cerca emittenti radio e tv

La Regione Toscana cerca emittenti tv e radiofoniche locali per la diffusione di format istituzionali e servizi multimediali e videogiornalistici sull’attività della giunta. Due decreti sono stati pubblicati e c’è tempo fino al 3 giugno per partecipare manifestando il proprio interesse. Attraverso televisioni (in digitale terrestre) e radio (via etere) saranno diffuse notizie su eventi, progetti, opportunità, servizi, attività e risultati conseguiti. L’obiettivo dell’avviso è istituire un elenco, di durata quadriennale, da cui attingere per stipulare in futuro eventuali convenzioni. Potranno partecipare emittenti con sede in Toscana e iscritte al Roc, il registro degli operatori della comunicazione. Tra i requisiti - particolarmente cari all’Associazione stampa Toscana, sindacato dei giornalisti che aveva sollecitato un intervento a sostegno dell’informazione locale – c’è la presenza in organico di giornalisti regolarmente assunti con un contratto di categoria (Fnsi, Aeranti Corallo, Frt) e regolari versamenti contribuitivi (almeno quattro giornalisti a tempo pieno o equivalenti per la televisioni, due per la radio) e strisce quotidiane di informazione locale autoprodotte pari almeno a due ore e mezzo al giorno, in fascia diurna, negli ultimi dodici mesi.