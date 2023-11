Regio archivio. Un patrimonio riscoperto

Fancelli

Il Regio Archivio Fotografico degli Uffizi è accessibile a tutti sul sito del museo: una raccolta fotografica di 45mila fotografie realizzate con varie tecniche ed istituito nel lontano 1903 dal direttore delle Gallerie Fiorentine Corrado Ricci. L’archivio ritenuto perduto è stato riscoperto nel 2018 durante dei lavori per i Nuovi Uffizi.

Un valore materiale enorme che racconta la storia di oltre un secolo di Firenze e non solo, con fedeltà e poesia. "È il sogno di tutti trovare un tesoro in soffitta" ( Cit. Eike Schmidt direttore degli Uffizi ).

