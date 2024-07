Reggello, cade dal tetto. Grave operaio 45enne

Grave incidente sul lavoro, ieri mattina, a Reggello con un uomo trasportato in codice rosso all’ospedale di Careggi. Il fatto si è verificato, intorno alle 7,30, allo stabilimento chimico-farmaceutico Sims ai Piani della Rugginosa, in località Filarone, dove vengono prodotti, fra l’altro, principi attivi farmaceutici esportati in tutto il mondo.

Stando a una prima ricostruzione operata un operaio 45enne di una ditta esterna, che in quel momento stava effettuando alcune lavorazioni sul tetto per l’installazione di una serie di pannelli fotovoltaici, sarebbe caduto a terra con un volo di oltre tre metri di altezza, presumibilmente circa 5-6.

Le cause dell’incidente sono ora in via di accertamento: il lavoratore, infatti, potrebbe avere messo il piede in una porzione di copertura non calpestabile ed essere, quindi, rovinosamente caduto oppure potrebbe essersi verificato lo sfondamento di una parte del tetto. Tutte ipotesi da vagliare. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Prevenzione sicurezza luoghi di lavoro dell’azienda Usl Toscana Centro che hanno effettuato i rilievi e le verifiche dovute, come di prassi, e dovranno chiarire i motivi dell’accaduto e soprattutto se vi sono state falle nella sicurezza o comportamenti non idonei messi in atto.

La caduta è stata comunque molto forte con esiti seri: l’operaio è stato prima soccorso dai sanitari del 118 arrivati sul posto ma poi, anche per accelerare i tempi del trasporto in ospedale, è stato preso in carico dall’elisoccorso Pegaso che lo ha trasferito in codice rosso a Careggi. Qui è stato subito portato al Pronto soccorso. Al momento dei soccorsi l’uomo era cosciente ma nella caduta avrebbe comunque riportato numerosi traumi dovuti all’impatto con il terreno. La caduta dall’alto, fra l’altro, è uno dei principali rischi per la sicurezza sul lavoro e rappresenta, purtroppo, la causa di circa un terzo degli infortuni mortali.

Sandra Nistri