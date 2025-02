Recupero con l’Inter al Franchi. Cambia la viabilità in zona stadio. Divieti di circolazione e sosta

Recupero stasera della partita Fiorentina-Inter. L’incontro, in calendario il 1° dicembre, fu interrotto al 16’ del primo tempo per il malore di Edoardo Bove e poi sospeso. La Lega Calcio ha stabilito che il recupero della partita sarà disputato con fischio di inizio alle 20,45. Su disposizione della Questura, è stata disposta una serie di provvedimenti di circolazione. In sostanza, i consueti divieti di transito e sosta scatteranno otto ore prima del fischio di inizio della partita, ad eccezione di viale Fanti (fra via Amari e viale Malta, controviali compresi) e viale Cialdini dove i divieti saranno in vigore rispettivamente a partire da cinque ore (sosta) e tre ore prima (transito) del fischio d’inizio.