Recuperati dalla polizia municipale di Firenze sette scooter rubati

Firenze, 1 marzo 2025 - Ancora controlli della polizia municipale sui mezzi rubati. Qualche giorno fa i motociclisti dell’Autoreparto hanno recuperato e restituito ai proprietari sette scooter sottratti indebitamente. Tutto è iniziato qualche giorno fa durante un controllo di routine da parte in zona Coverciano. Gli agenti hanno notato una persona che stava mettendo in moto uno scooter Honda SH 12 cercando di collegare i fili dell'accensione. Dal controllo è emerso che si trattava di un veicolo con evidenti segni di forzatura rubato da poco, tanto che il proprietario contattato dagli agenti ha dichiarato di non essersi reso conto del furto subito da un paio di giorni. Nei paraggi dello scooter, sono stati ritrovati ulteriori scooter SH di varie cilindrate, tutti rubati. Uno nella zona di piazza Fardella e quattro nei dintorni di viale Righi. I proprietari di tre di questi veicoli non si erano ancora accorti del furto subito e hanno presentato denuncia presso il comando di polizia municipale. In totale sono stati recuperati e restituiti sette veicoli rubati.