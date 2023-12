Record per l’abito di Lady Diana. Asta da un milione di dollari. Lo indossò a cena a Firenze

La principessa Lady Diana, dopo ventisei anni dalla sua morte, continua a far parlare di sé. Una donna, che ha fatto della sua vita una lotta per le persone più deboli, conosciuta da tutti come ’la principessa del popolo’, è diventata un’icona e un volto storico anche per le generazioni che durante la sua vita non erano ancora nate.

Era a Firenze, nel 1985, quando Lady Diana insieme a quello che all’epoca era il principe Carlo ospiti a Palazzo Vecchio, indossò un abito da sera per una cena offerta dall’allora sindaco della città Lando Conti. Oggi quello stesso vestito battuto all’asta di Hollywood e venduto per 1,15 milioni di dollari, conta un record per un capo d’abbigliamento della principessa. Un vestito con corpetto in velluto decorato da stelle azzurre su sfondo nero e gonna a tutù. La gonna da ballerina rappresentava un omaggio per il suo patrocinio dell’English National Ballet e al suo amore per la danza. Il tessuto su cui erano applicatele stelle ricamate a mano era di Jakob Schloepher e il designer dell’abito Jacques Azagury, stilista inglese di origini marocchine che realizzò l’abito da sposa per le nozze di Diana con Carlo nel 1981. "Un’epitome dell’eleganza reale e dell’eterna grazia di Diana", ha detto la casa d’aste Julien’s che ha curato la vendita conclusa con un incasso superiore di undici volte rispetto al prezzo stimato.

Lady Diana è sempre stata e criticata, ma intramontabile, una principessa più era più vera che mai, lontana dall’ideale di perfezione che imponeva Buckingam Palace, empatica e sensibile. Nella stessa asta, ad Hollywood è stata venduta per 381 mila dollari una camicetta rossa in crêpe rosa con colletto a gorgiera e pieghe larghe sul davanti, indossata dalla futura principessa per il ritratto del fidanzamento con Carlo, nel 1981. Gli abiti erano un modo per raccontare ciò che succedeva a corte, messaggi nascosti dai suoi look. Come il famoso ’vestito della vendetta’, un tubino nero di seta, indossato nel 1994, mentre Carlo annunciava la sua storia con Camilla. Di anni ne sono passati, di scandali anche, ma Lady Diana viene ricordata come un’icona di stile.