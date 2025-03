Receptionist part time alla Max Ballet Academy

Max Ballet Academy, Accademia di Arti e spettacolo attiva a Firenze dal 1995 per la sua sede di via Maragliano ricerca addetto/a alla reception con contratto part time. La figura si occuperà dell’accoglienza e dovrà contribuire a creare un’atmosfera calda ed accogliente per allievi e famiglie. La risorsa dovrà interagire in modo appropriato con le diverse tipologie di clienti, rispondere alle chiamate ed alle e-mail con cortesia e tempestività, fornire informazioni chiare sui corsi, sugli orari e su tutti i servizi dell’Accademia. È richiesta esperienza nel ruolo. Viene offerto contratto amministrativo/gestionale società sportive. Chi ritiene di possedere le qualità richieste per questa posizione e condividi la passione per la danza, può inviare un curriculum con foto ed una breve lettera di presentazione a [email protected]