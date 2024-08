Real Peretola in campo: "Vogliamo crescere"

Real Peretola col turbo nel motore, per un campionato di Seconda categoria da protagonista. Presentazione in grande stile per il giovane e ambizioso sodalizio fiorentino che punta deciso all’alta classifica, col sogno del passaggio di categoria. Nella scorsa stagione il Real Peretola è stato superato nello spareggio regionale decisivo dei play off dal Montecarlo e quest’anno vuole migliorarsi. All’impianto Esselunga Stadium, in via Pistoiese a Firenze, c’è stata una festa di comunità in simbiosi tra dirigenti, tifosi, amici e simpatizzanti. "Abbiamo allestito - spiega il direttore sportivo del Real Peretola, Lorenzo Biscioni - una rosa competitiva, ringiovanita e potenziata. L’obiettivo è quello di ripetere l’ultima annata, con il raggiungimento dei play off, cercando di far crescere i nostri giovani e consolidando una realtà importante per il Quartiere di Peretola. Vogliamo essere un punto di riferimento per i giovani e gli sportivi di tutte le età".

Numerosi i giocatori confermati a pieni voti con la maglia del Real Peretola: Mattia Cicatiello, Francesco Aiazzi, Lorenzo Misuri, Riccardo Leoni, Gabriele Tani, Dario Taruffi, Andrea Fantoni, Simone Alba, Lorenzo Drovandi, Alan Da Silva, Francesco Masi. I nuovi acquisti sono di qualità: Mattia Pecchioli, attaccante, dal Firenze Ovest; Gabriele Calosi, esterno d’attacco, dal Firenze Ovest; Amadou Mbwngue, difensore, dall’Euro Calcio; Francesco Distaso, centrocampista e Matteo Matteini, difensore, dalla Dinamo Florentia; Francesco Fratini, terzino, dalla Rufina. Alla guida tecnica di una squadra ambiziosa l’allenatore Simone Bertini, con il supporto dell’allenatore in seconda Tommaso Rachini e di un valido staff. L’inizio della preparazione è fissato il 21 agosto in sede.

La rosa - Portieri: Aiazzi, Benassai, Corti. Difensori: Amadou, Bertocci, Cicatiello, Fratini, Masi, Matteini, Misuri, Rosati. Centrocampisti: Alba, Distaso, Fantoni, Leoni, Quarantelli, Tani, Taruffi. Attaccanti: Calamai, Calosi, Da Silva, Drovandi, Pecchioli. Allenatore Simone Bertini.

Francesco Querusti