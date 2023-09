Rassegne e grandi film a Fiesole. Il cinematografo dentro il teatro

Riapre ufficialmente la stagione cinematografica del Teatro di Fiesole (Largo Piero Farulli,1), curata dalla Fondazione Stensen, coadiuvata da un gruppo di volontari fiesolani. Inaugurato lo scorso novembre, il “nuovo cinema“ della città ha visto ben 2.000 spettatori presenti.

"Non era scontato – dice il direttore della Fondazione Stensen, Michele Crocchiola - che riportare il cinema in un piccolo centro attivasse l’entusiasmo e la partecipazione cui abbiamo assistito, e questo ci rende ancora più convinti di quanto sia necessario animare i luoghi di cultura per far vivere le nostre comunità". Fino al 30 ottobre la formula riproposta conferma le due giornate di proiezione settimanali, con titoli che costruiscono un percorso attraverso alcuni tra i film più apprezzati della stagione, con due eventi speciali. Si parte mercoledì 20 e giovedì 21 settembre con "L’Iran non esiste. Omaggio al cinema iraniano", una due-giorni organizzata insieme al Movimento Donna, Vita, Libertà di Firenze in ricordo di Masha Amini. Due i film scelti: "Gli orsi non esistono" di Jafar Panahi, Premio speciale della giuria alla Mostra di Venezia e "Il male non esiste" di Mohammad Rasoulof.

Il 23 settembre sarà la serata dedicata alla vincitrice del Premio ai Maestri del Cinema 2023, Liliana Cavani. Alla cerimonia di premiazione seguirà la proiezione del suo ultimo film "L’ordine del tempo". Quindi la retrospettiva con tre dei suoi capolavori: "Galileo" (3 ottobre) I cannibali" (mercoledì 18) e "Il portiere di notte" (30 ottobre). E ancora: "Oppenheimer" di Cristopher Nolan; "Io capitano" di Matteo Garrone, "La bella estate" di Laura Luchetti, "L’ultima luna di settembre" del produttore e regista mongolico Amarsaikhan Baljinnyam e l’ultimo film di Kenneth Branagh, "Assassinio a Venezia".