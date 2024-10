Rassegna dell’olio. Oggi la camminata tra le piante di ulivo

Questa mattina sarà presentata la 51° Rassegna dell’Olio di Reggello, in programma al palazzetto dello sport dal 1° al 3 novembre, ma sarà anticipata da una bella "Camminata tra gli olivi" il 27 ottobre, nella giornata nazionale per la riscoperta del patrimonio naturale, storico e culturale delle aree olivicole italiane.

È un’occasione per trascorrere del tempo all’aria aperta, ma anche un’opportunità per riflettere sull’importanza di salvaguardare il nostro patrimonio olivicolo, riscoprendo le radici di una tradizione che fa parte della nostra storia e del nostro futuro. Si parte alle 9,30 da piazza Potente con arrivo a Case Buto e discesa al centro visite di Ponte a Enna e infine una degustazione di olio locale. La durata del percorso è di circa 2 ore e mezzo, con una lunghezza totale di 5 chilometri e difficoltà media. La partecipazione è libera, ma su prenotazione all’associazione Viandare con Trekking via email all’indirizzo [email protected] o al numero 339 7662102.

Ma.Pl.