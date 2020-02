Firenze, 5 febbraio 2020 - Traditi dalle impronte digitali lasciate sui biglietti per il pedaggio dell'autostrada percorsa per arrivare a Firenze da Napoli: così sono stati identificati due uomini di 29 e 36 anni, originari della Campania, accusati di essere gli autori di una rapina avvenuta il 3 aprile 2019 nel capoluogo toscano. Il 29enne è stato arrestato dalla squadra mobile fiorentina, in esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere disposta dal gip su richiesta del pm Ester Nocera.

Destinatario dello stesso provvedimento anche il complice, al quale ancora non è stato notificato poiché in carcere in Olanda per un'altra vicenda. Secondo quanto riferito dalla polizia, i due, a bordo di uno scooter, avrebbero pedinato la vittima che rientrava a casa in auto, e poi, mentre stava per entrare nel garage, l'avrebbero aggredita picchiandola e strappandogli l'orologio che aveva al polso, del valore di circa 2.500 euro. In base alla ricostruzione degli investigatori, effettuata anche attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza cittadine, poco dopo essersi dati alla fuga i malviventi si erano divisi, dirigendosi fuori città a bordo di due scooter, che poi, arrivati nella zona di Scandicci, avrebbero caricato su un furgone, col quale avrebbero poi imboccato l'autostrada per Napoli.