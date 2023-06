Rapinatore scappa dalla comunità Fermato in piazza della Resistenza

Controlli sempre più serrati in piazza della Resistenza da parte dei carabinieri di Scandicci. Dopo le risse delle settimane passate i militari sono infatti una presenza costante, insieme alle pattuglie della polizia municipale, proprio per evitare nuovi episodi di violenza. I controlli, e i risultati stessi, evidenziano una situazione davvero difficile, tanto che le verifiche andranno avanti con maggiore vigore, soprattutto nei mesi estivi. Il quadro è ormai piuttosto chiaro: su Scandicci gravitano non pochi soggetti da tenere sotto controllo. Come il diciassettenne fermato l’altra sera durante una delle verifiche tra le compagnie di ragazzini presenti in zona. Il minorenne si era allontanato dalla comunità presso la quale era stato affidato il 24 aprile scorso, a seguito di una rapina della quale era stato ritenuto colpevole. Dopo l’identificazione, il ragazzo è stato portato al centro di prima accoglienza per minorenni di Firenze.

I carabinieri, al termine dei servizi sul territorio, hanno eseguito anche un ordine di carcerazione a carico di 39enne di origini peruviane che dovrà scontare oltre 4 anni di detenzione per violenza sessuale. In questo caso l’uomo è stato portato a Sollicciano.