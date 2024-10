Rampa del Ponte. Riparte il cantiere

Nuova parenza per il cantiere della rampa fra via di Sotto e il ponte sull’Arno, a Lastra a Signa. Proprio ieri, dopo un (nuovo) periodo di assenza, gli operai sono tornati a lavoro. "In questo momento – spiegano dal Comune – sono in corso di realizzazione alcune opere di carpenteria propedeutiche alla posa della soletta in cemento armato dell’impalcato. Il cantiere proseguirà con la realizzazione dell’impalcato, dei marciapiedi, del guard-rail, della pubblica illuminazione e della conduttura elettrica. In tutto si stimano tre mesi lavorativi, anche se il cronoprogramma potrà subire variazioni in base alle condizioni atmosferiche e alle forniture dei materiali".

Per chi non avesse seguito dall’inizio la storia della rampa, i lavori iniziarono nel gennaio 2021 con l’obiettivo di permettere l’accesso al ponte evitando di ingolfare l’attuale incrocio. Gli interventi però vennero ben presto bloccati dalla scoperta di una tubatura del gas (due volte rotta dalle trivelle a marzo e ottobre 2021) in un punto diverso da quanto indicato nelle carte. Da allora partirono varie controversie fra Comune e impresa e, nella primavera 2022, a causa dell’aumento dei prezzi, la ditta vincitrice dell’appalto, la L.P. Costruzioni Srl, chiese di rivedere i costi e sospese i lavori. A giugno si giunse quindi a un accordo transattivo con l’ipotesi di concludere in 180 giorni, ovvero entro dicembre 2023. Dopo alcuni interventi preliminari però, i cantieri si sono nuovamente fermati, per riprendere quindi lo scorso luglio e, dopo l’ennesimo stop, per ripartire ieri. "L’intervento – spiegano dal Comune di Lastra – ha un costo di 1,8 milioni di euro e fa parte del più ampio progetto di adeguamento della viabilità comunale, che comprende un ulteriore lotto di lavori, con lo scopo di creare una rete viaria alternativa alla Livornese dall’uscita della Fi-Pi-Li fino a Ponte a Signa".