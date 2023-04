Ramazzotti e l’infinito battito... di mani

di Giovanni Ballerini

"Sono davvero emozionato di tornare sul palco e col mio nuovo tour raggiungere finalmente tutto il mondo". Come ha riflettuto sulla sua pagina Facebook, Eros Ramazzotti è entusiasta del suo ‘Battito Infinito World Tour’, che a distanza di quattro anni lo vede di nuovo protagonista nel proporre dal vivo al suo pubblico una scaletta che, accanto ai suoi grandi successi, vede in primo piano i recenti singoli estratti dall’ultimo album ‘Battito Infinito’, uscito per Capitol Records Italy su licenza VertigoEventim Live International. Un viaggio tra hit e novità per uno show intenso e molto energico.

Ma torniamo al tour mondiale del grande cantautore capitolino, che è partito da Los Angeles per poi toccare le città del Nord America e poi, dopo aver mietuto successi anche in Sud America prima di tornare ad allietare le platee europee, torna a fare capolino in Italia. Stasera alle 21 Ramazzotti sarà l’atteso grande protagonista al Nelson Mandela Forum di Firenze.

"Sarà uno show imperdibile, ma anche un modo per riabbracciare il pubblico che ha continuato a sostenermi per tutto questo tempo – continua Eros -. ‘Battito Infinito’ racchiude il momento particolare che abbiamo vissuto tutti quanti, durante questo periodo ho avuto la fortuna di avere un posto diverso dove poter esprimermi e dove poter tirare giù delle idee, che spero vi piacciano".

Il cantautore dei record, che in oltre 35 anni di carriera vanta la bellezza di 70 milioni di dischi venduti e più di 2 miliardi di ascolti in tutto il mondo, per festeggiare la rinnovata identità artistica che gli assicura questo interessante nuovo album, continua con entusiasmo questa tournée, dalle sonorità e dall’allestimento innovativo, incorniciato da un palco altamente tecnologico. Ma anche da una scenografia d’eccellenza tutta italiana in cui lo show si sviluppa a meraviglia, un’ottima macchina organizzativa, dei musicisti bravissimi e una produzione davvero all’altezza della fama dello storyteller nato nell’ottobre 1963 nel quartiere di Cinecittà. Un artista che nella sua carriera ha saputo conquistare il grande affetto del pubblico con la spontaneità delle sue prime canzoni che profumavano di periferia e il pop rock internazionale degli ultimi album.

Quelle di Eros sono melodie che fanno sognare a tutte le latitudini, ma lui non si è mai seduto sugli allori, ha anzi sempre pensato che sia necessario mettersi sempre in gioco, impegnarsi e tendere sempre al meglio. L’ex ragazzo delle meraviglie della canzone d’autore italiana oggi ha quasi 60 anni, per questo ha sfruttato la sua maturità (non solo artistica) per seguire ogni singola fase di questo tour, curando ogni dettaglio, ogni sfumatura. "In ognuna di queste serate ci sarà una piccola parte di me e della mia storia. Non vedo l’ora di riabbracciare i miei fan di tutto il mondo perché credo che questo sia il modo migliore per affrontare questo momento complesso e ricominciare a fare musica. Insieme".