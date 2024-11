Rally senza Barriere. Inclusione a motore

’Rally senza Barriere’ domani dalle 13,30 in via del Parlamento Europeo. L’iniziativa benefica è organizzata da Reggello Motorsport con il patrocinio dei comuni di Scandicci, Montelupo e Montespertoli, e in collaborazione con ’Spingi la Vita onlus’, ’I ragazzi del sole’, ’Anmic’, ’Fondazione Nuovi Giorni onlus’. Sarà un evento unico e inclusivo dedicato alle persone diversamente abili, che avranno l’opportunità straordinaria di vivere l’emozione del rally. Grazie alla collaborazione di diversi piloti, i partecipanti potranno salire a bordo di un’auto da rally e fare un giro sul sedile del copilota. L’iniziativa arriva una settimana prima del Rallly Città di Scandicci e Colli Fiorentini, il 16 e 17 novembre.