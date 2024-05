Raid vandalico alla scuola Marconi. Danni a porte, finestre e corridoi

Nuova incursione di sconosciuti nella scuola Marconi. Nella notte tra giovedì e venerdì ignoti sono riusciti a introdursi nel plesso delle elementare di Grassina. I vandali hanno rotto un vetro, hanno percorso i corridoi distruggendo quello che hanno trovato e pure danneggiando qualche porta e finestra. Non è stato portato via niente. Un’incursione breve, interrotta dall’allarme che è immediatamente scattato e dall’arrivo della gazzella dei carabinieri.

D’altra parte, ricorda la dirigente scolastica Maria Luisa Rainaldi, già un anno fa c’era stato un episodio simile con danni materiali alla scuola e furto di un paio di computer. Da allora, tutti i dispositivi elettronici al termine dell’orario scolastico vengono riposti in luoghi sicuri. Qualche giorno fa, si è verificato un furto anche all’interno del cantiere di costruzione della nuova mensa scolastica della Marconi, denunciato dalla ditta stessa. Ma in quel caso probabilmente è stata un’azione mirata, portando via attrezzatura da lavoro di un certo valore. Nell’ultimo episodio alla Marconi si ipotizza un puro atto vandalico, come spesso purtroppo avviene ai danni delle scuole. Particolare il fatto che chi si è introdotto nel plesso scolastico di notte, sia entrato rompendo la recinzione nuova, quella cosiddetta ’Orsogrill’, sistemata negli ultimi mesi tutto intorno alla vasta area dell’edificio scolastico dopo che un anno fa due bambini di sette anni riuscirono ad allontanarsi da scuola passando sotto la vecchia recinzione. Il nuovo recinto, costato parecchi soldi al Comune, con funzione anti-evasione, in questo caso non è stato efficace contro le intrusioni.