Firenze, 11 marzo 2019 - Un ragazzo è caduto in Arno nella notte di domenica all'altezza di Ponte alle Grazie. Diverse persone hanno chiamato i vigili del fuoco avvertendo che il giovane era finito in acqua. Erano circa le 2.30. Ad intervenire sono stati i vigili del fuoco del comando di Firenze, con anche il nucleo sommozzatori. Con un piccolo gommone, il ragazzo è stato raggiunto e quindi issato a bordo. Poi è stato riportato a riva. Il giovane è di nazionalità straniera. Sull'Arno è intervenuto anche il personale del 118 a cui la vittima della caduta è stato affidato. E' stato portato all'ospedale di Santa Maria Nuova in codice giallo.

