Ragazzini rapinati all’Iti. Denunciato un minore non accompagnato

Domenica, due ragazzini sono stati rapinati da un altro giovanissimo nei pressi dell’Itis Leonardo Da Vinci. I carabinieri, dopo aver raccolto le loro testimonianze, sono riusciti a individuare il presunto responsabile: si tratta di un minore “non accompagnato“, che alloggia in una struttura a Rifredi. Nella perquisione presso la sua stanza, i militari hanno rinvenuto anche i dispositivi che erano stati rubati e li hanno restituiti ai due giovani.

Secondo quanto spiegato dall’Arma, le due vittime avrebbero riferito che mentre erano nei pressi della scuola sarebbero stati avvicinati da un altro ragazzo che, minacciandoli di essere in possesso di un coltello ma senza mostrare l’arma, si sarebbe fatto consegnare i telefoni cellulari per poi scappare a piedi. Sono stai poi i genitori dei due rapinati ad allertare i Carabinieri. I militari del nuucleo radiomobile hanno individuato il minore denunciato quale presunto autore: il giovane, di origine tunisina, è stato rintracciato nella comunità per minori stranieri non accompagnati dove vive.