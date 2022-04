Firenze, 16enne ubriaca perde i sensi per strada e finisce in ospedale

Articolo : Ragazzina ubriaca in strada a Firenze, a 14 anni finisce in ospedale

Firenze, 2 aprile 2022 - Una 16enne è stata soccorsa dopo aver accusato un malore in strada dovuto all'abuso di alcol, la notte scorsa, 1 aprile, a Firenze in via Pratese nei pressi di una discoteca.

La ragazzina, le cui condizioni non sono gravi, era in stato di semincoscienza, ed è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi. Accertamenti della polizia sono in corso per capire se abbia consumato l'alcol all'interno del locale nei pressi del quale è stata trovata.