Tragedia a San Casciano, investita e uccisa ragazza che faceva jogging

San Casciano (Firenze), 27 luglio 2022 - Una ragazza è morta, investita da un'auto mentre faceva jogging tra San Casciano e Mercatale in provincia di Firenze. Sono scattati i soccorsi, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Si chiamava Sara Bartoli, trent'anni. Abitava a Mercatale Val di Pesa.

Era una atleta conosciuta. Gareggiava infatti nelle competizioni di Ocr, gare su percorsi a ostacoli particolarmente impegnative. Ostacoli che spesso sono immersi nel fango. Un tipo di gara che ha molti estimatori in Italia e in Europa.

La tragedia è avvenuta lungo la SP92, la Grevigiana, all’altezza del Tondo delle Corti. Si tratta di un punto molto trafficato, sia da pendolari che da turisti, poco dopo San Casciano, in direzione Mercatale. La vittima stava facendo jogging quando è stata presa in pieno da un’auto.

San Casciano Val di Pesa e la frazione di Mercatale sono sotto choc. Tutti conoscevano Sara e la vedevano spesso allenarsi su quella strada su cui ha trovato la morte. Il Comune di San Casciano Val di Pesa, dopo la tragedia avvenuta nel tardo pomeriggio di mercoledì, ha immediatamente annullato una serie di manifestazioni che erano in programma proprio mercoledì sera.

E su Facebook sono tantissimi i messaggi di cordoglio che arrivano non solo dalla provincia di Firenze ma anche dal resto d'Italia. La community degli appassionati di questo sport è travolta dal dolore. "Non accontentatevi di una vita che è meno di quello che siete capaci di vivere": questa frase, scritta dalla ragazza pochi giorni fa, adesso rimbalza di bacheca in bacheca.