Radioterapia, due nuovi acceleratori a Ponte a Niccheri

Due nuovi acceleratori lineari per eseguire trattamenti radioterapici per pazienti affetti da patologie tumorali sono stati installati nella struttura complessa di Radioterapia, diretta da Silvia Scoccianti, all’ospedale Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri. L’installazione è stata realizzata nell’ambito dei finanziamenti del Pnrr. Le macchine sono un gioiello tecnologico, tra i modelli più avanzati di acceleratori per trattamenti radioterapici e sono in grado di effettuare trattamenti complessi a elevatissima precisione, di grande efficacia e, allo stesso tempo, gravati da un minor rischio di effetti collaterali e complicanze. I nuovi acceleratori permetteranno la realizzazione di piani di cura ad alta complessità sia del distretto cranico che extracranico.

"L’utilizzo clinico di questa apparecchiatura permetterà - specifica Silvia Scoccianti, direttrice del reparto stesso e dell’Area Radioterapica del Dipartimento Oncologico - di realizzare trattamenti radioterapici sempre più accurati per i tumori più diffusi e frequenti (neoplasie mammarie, polmonari, addominali e cutanee) ma anche per neoplasie più rare (come i tumori encefalici e del distretto otoiatrico). La nostra disciplina ha estrema necessità di tecnologia avanzata in continuo aggiornamento".