Radio Sakura, parte da Firenze il nuovo tour di Rose Villain

Dopo un’estate caldissima che l’ha vista portare la sua musica sui palchi dei principali festival italiani e aprire i concerti dei Coldplay allo Stadio Olimpico di Roma, Rose Villain è pronta per il ’Radio Sakura Winter Tour 2024’ che partirà domani sera da Firenze. Appuntamento al Viper Theatre alle 21. Rose Villain, pseudonimo di Rosa Luini, ha da poco pubblicato ’Como un trueno’ con al suo fianco, per l’occasione, la star colombiana multiplatino Blessd. Il brano, di cui Rose è autrice anche del testo in spagnolo, è una versione totalmente inedita della sua hit, certificata quadruplo platino, ’Come un tuono’ feat. Guè. Una canzone che parla di uno di quegli amori improvvisi a cui inizialmente non poni troppa attenzione, ma che poi ti cambia la vita. Durante il concerto i fan avranno l’occasione di ascoltare in un contesto molto diverso dalle location estive, ’Radio Sakura’, certificato disco di platino da FIMI/GfK Italia, il sequel luminoso di ’Radio Gotham’.