Raccolti 100 farmaci per i bisognosi

Anche la farmacia comunale di Pontassieve è stata protagonista delle giornate di Raccolta del Farmaco, iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Farmaceutico con il supporto di Federfarma e numerosi enti e istituzioni. L’obiettivo è stato quello di raccogliere farmaci da banco per persone in difficoltà economica. Pontassieve, per l’occasione, si è dimostrata particolarmente solidale, con oltre cento farmaci raccolti. Tra i più richiesti: antinfluenzali, analgesici, farmaci pediatrici, decongestionanti nasali, antifebbrili, antistaminici, farmaci ginecologici, preparati per la tosse e per i disturbi gastrointestinali, antinfiammatori, farmaci per i dolori articolari e disinfettanti.

L.B.