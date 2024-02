Raccolta rifiuti: variazioni per l’8 febbraio. Ecco dove

Firenze, 7 febbraio 2024 - Alia Servizi Ambientali informa che nella giornata di domani, 8 febbraio, per motivi di sicurezza ed ordine pubblico legati alla presenza del Presidente della Repubblica a Firenze non saranno temporaneamente utilizzabili le postazioni stradali per la raccolta rifiuti, comprese le campane del vetro ed i cestini stradali, presenti in via Romana, nel tratto compreso tra via del Campuccio e p.zza San Felice. La variazione del servizio avrà inizio al mattino (ore 06.30) fino alle ore 14.00 circa della stessa giornata, a cessate esigenze. Al fine di ridurre il disagio per i residenti, ed evitare ripercussioni sui servizi di raccolta, Alia invita i cittadini a non utilizzare le postazioni sopra citate e conferire, invece, i rifiuti nei contenitori ubicati in via Romana, fronte civico 57/59, p.zza Pitti e zona Santo Spirito. Per ulteriori informazioni è a disposizione il servizio del call center Alia, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 telefonando ai numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e rete mobile).