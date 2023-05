Raccolta per gli alluvionati dell'Emilia Romagna delle cacciatrici di Federcaccia

Firenze, 20 maggio 2023 - Le donne di Federcaccia promuovono una raccolta benefica in favore delle persone rimaste alluvionate e isolate a causa delle piogge torrenziali degli scorsi giorni:

"Aiutiamo l'Emilia Romagna", fanno appello le doppiette rosa "Profondamente addolorato per quanto sta accadendo questa regione, il Coordinamento nazionale cacciatrici Federcaccia ha deciso di avviare una raccolta fondi per aiutare le famiglie più colpite.Come già accadde durante l'emergenza Covid quando con il ricavato acquistammo un respiratore polmonare poi donato all ospedale San Martino di Genova, anche in questa occasione quanto raccolto sarà speso direttamente dalla nostra referente regionale Paola Gobbi per l'acquisto dei beni di prima necessità indicati dalla Protezione civile".

"Entrate e uscite saranno documentate all'insegna della massima trasparenza. Anche in questa occasione cacciatori e le cacciatrici sono in prima linea per chi ha bisogno, con il nostro motto 'fatti e non parole'".

Chi volesse contribuire alla raccolta può effettuare un bonifico sul conto IT60G3608105138287438787439 intestato Isabella Villa