Raccolta differenziata più semplice. I kit si ritirano anche dai tabaccai

Materiali per la differenziata anche dal tabaccaio. Arriva anche a Scandicci il servizio offerto da Alia Multiutility. Il progetto coinvolge il territorio di 42 Comuni, e nasce con l’obiettivo di favorire la differenziazione dei rifiuti senza dover andare allo sportello in comune per avere i sacchetti e le altre dotazioni da utilizzare.

Nel territorio di Scandicci al momento hanno aderito 8 esercizi commerciali: Barzagli, via Roma 216; Bellosi, via Pisana 124; Caverni via dei Rossi 53G; Chellini, via Roma 72; Gianassi, via San Colombano 116; Lancioni, via Ponchielli 54; Spinelli, via San Vartolo in Tuto 15; Vallarelli, piazza Togliatti 64.

Grazie al nuovo servizio, i cittadini possono recarsi presso le tabaccherie aderenti e ritirare sacchi azzurri per gli imballaggi, sacchi sanitari per pannolini e pannoloni e chiavette digitali. Attualmente hanno già aderito all’iniziativa 158 tabaccai.

Per utilizzare il servizio i cittadini devono semplicemente presentarsi nelle tabaccherie aderenti muniti di un documento di identità e del codice utenza, reperibile nella sezione account del proprio profilo su Aliapp o nella seconda pagina della bolletta cartacea. Questa nuova modalità di distribuzione rappresenta un’importante semplificazione per le famiglie, che possono così gestire con maggiore efficienza la raccolta differenziata dei rifiuti. "Siamo orgogliosi – ha detto il presidente di Alia, Lorenzo Perra – di lanciare questa novità, che sottolinea il nostro impegno verso una maggiore vicinanza ai cittadini e una gestione più efficiente e sostenibile dei rifiuti".