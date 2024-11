Raccolta differenziata. I kit in tabaccheria

Il kit per la raccolta differenziata si può ritirare in tabaccheria. Due i punti di ritiro nel territorio: le tabaccherie di via Gramsci a Fiesole e di via S. Martino a Caldine. Portando con sé un documento di identità e il codice utenza si potranno ritirare i sacchi azzurri e sanitari (per pannolini per bambini o supporti igienici), solo dopo aver effettuato il primo ritiro allo sportello Alia Servizi Ambientali (aperto il lunedì mattina al Palazzo Comunale). I sacchi azzurri si potranno ritirare se sono trascorsi almeno 9 mesi dall’ultimo ritiro e quelli sanitari dopo 4 mesi.