rabbia in via di soffiano

La sesta spaccata al finestrino in due anni alla macchina lasciata parcheggiata in via di Soffiano nei pressi del Boschetto: è disperata Cinzia Chiaramonti, che non è più libera di parcheggiare vicino casa. L’ultima, la sera scorsa: la vicepresidente di Fiavet Confcommercio ha trovato l’ennesima amara sorpresa. Un’effrazione fatta per un magro bottino: un paio di prodotti per pulizie... "Oltre ad aver trovato ancora una volta tutta l’auto rovistata e il danno al finestrino da cambiare, mi hanno rubato dalla bauliera un flacone di detersivo per lavatrice e uno di cera, a dir tanto 5 euro al supermercato".

"In zona c’è un clima di guerra, si cerca di accaparrarsi anche cose dal valore minimo. – riflette – Non ho mai visto tanta gente a dormire in strada, nei sottopassaggi, come in viale Talenti, sulle panchine, quanta in quest’ultimo periodo. "È assolutamente necessario installare delle telecamere in via di Soffiano: noi residenti le stiamo chiedendo da tempo, inascoltati – torna a fare appello – Non perché ci sia la speranza di essere risarciti dai responsabili, ma almeno un po’ di deterrenza la farebbero. Nel frattempo sarò costretta ad affittare un posto auto al chiuso, sobbarcandomi anche questa spesa".

Ma a coincidere con questo periodo di due anni di aumentati furti in via di Soffiano c’è anche la decisione della parrocchia di chiudere il circolo del Boschetto, trasformando questo tratto di strada in un deserto: "Quando c’era il bar del Boschetto aperto fino a notte, c’era un po’ di passaggio, c’era allerta". C.C.