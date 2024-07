"Quizas-Indagine sull’esistenza" al giardino dell’Orticoltura

All’ interno delle manifestazioni dell’Estate Fiorentina, debutta stasera alle 21 in prima nazionale al giardino dell’Orticoltura la produzione di Associazione Impresa "Quizàs-indagine sull’esistenza", testo di Flavia Pezzo, anche interprete insieme a Massimo Bevilacqua. Firma la regia Fulvio Cauteruccio. Lo spettacolo attraversa nelle date a seguire tre quartieri e le repliche in programma sono previste domani sempre alle 21 al Gav, il 27 al nuovo Teatro Magma di via Domenico Cirillo 1, e infine il 28 luglio alle ore 19,30 al MAD. Partendo dal capolavoro pirandelliano "Sei personaggi in cerca d’autore", "Quizàs-Indagine sull’esistenza" dà voce ai due personaggi "non parlanti" della pièce originale, il giovinetto e la bambina che, trasportati ai nostri giorni, stanno ancora aspettando l’arrivo dell’autore.

Speranzosi di poter finalmente vivere, rivendicheranno con forza e in vari modi il proprio desiderio di essere e di esserci, per dirla con Lucio Dalla "...ognuno come gli va". Con fare divertito e provocatorio, i due interpelleranno il pubblico, porranno domande su cosa significhi esistere, vivere, morire, scegliere la forma della propria presenza nel mondo. La scena è costituita da un ring che si compone di 40/50 sedie dentro cui ha luogo lo spettacolo.

Attraverso il gioco e le dinamiche che il regista crea dirigendo Flavia Pezzo e Massimo Bevilacqua, gli spettatori diventeranno protagonisti anch’essi. Costretti alla vicinanza e al contatto fisico con gli attori, canteranno, balleranno, reciteranno sperimentando lo stare in scena. Una girandola continua di azioni che farà sì che i partecipanti tornino a casa con qualche certezza in meno e qualche dubbio in più. Lo spettacolo è una produzione di Associazione culturale Impresa realizzata con il contributo di Estate Fiorentina 2024.