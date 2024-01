"Qui una pagina importante di vita"

Il legame tra Firenze e Antonio Patuelli è da sempre molto fote. Da adesso è ’certificato’ grazie al conferimento del Fiorino d’Oro, la massima onorificenza cittadina. Questa la motivazione, letta dal sindaco Dario Nardella, durante la cerimonia in Palazzo Vecchio: "Ad Antonio Patuelli, presidente Abi, personalità di grande caratura intellettuale, che a Firenze ha scritto una pagina importante della sua storia, anche in virtù dei profondi studi danteschi, e grazie a un intenso legame di formazione culturale - la laurea in giurisprudenza con Paolo Grossi e l’attività di giornalista - a passioni personali, alla presenza qualificata in diverse istituzioni culturali fra cui l’Accademia dei Georgofili, il Gabinetto Vieusseux, l’Accademia della Crusca. Un riconoscimento alla persona, alla competenza, allo stile, agli alti valori etici con cui ha interpretato le diverse funzioni ricoperte".

Per il sindaco il Fiorino è il riconoscimento del rapporto che ha costruito con la città ma è anche un messaggio: "Noi abbiamo bisogno di una finanza buona, di un sistema bancario vicino ai cittadini e ai territori e credo che questo Fiorino d’oro a Patuelli possa contribuire a sensibilizzarlo su questi temi".