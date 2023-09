Querceto "Botteghe chiuse, serve un mercato"

Frutta e ortaggi a chilometro zero, o quasi. I residenti nel quartiere di Querceto potrebbero avere presto a disposizione il ‘loro’ mercatino sulla scia di quanto già accade, da anni, per l’area di Colonnata e per il centro cittadino. Va in questo senso la proposta avanzata dall’Associazione Antico Borgo di Querceto che, attraverso i propri social e l’invio di mail, ha lanciato un sondaggio informale per capire il gradimento che potrebbe avere l’iniziativa. I risultati sono confortanti: tutte risposte positive e grande interesse generale: "L’idea – spiega Alessandro Ricci, vicepresidente dell’associazione – nasce dal fatto che, da anni, sul territorio di Querceto non ci sono più negozi di vicinato e molte attività commerciali hanno chiuso i battenti. Anche il supermercato di via Scarpettini non c’è più da tempo e al suo posto verranno realizzate civili abitazioni, quindi ci saranno nuove famiglie che verranno ad abitare nel quartiere e meno servizi".

"Così è nata l’idea del mercatino, con prodotti locali di qualità – prosegue –. L’associazione ha già contattato agricoltori e commercianti oltre che le realtà che si occupano di analoghe iniziative. Chiaramente dovrà essere seguito un iter, dovranno essere chiesti permessi, ma la proposta sembra viaggiare veloce, favorita dal parere favorevole degli abitanti. L’esperienza, fra l’altro, sta già andando bene nel quartiere di Colonnata che, a differenza nostra, può contare ancora su un supermercato e su negozi al dettaglio".

"Il Comune al momento non è a conoscenza dell’iniziativa dell’associazione – dichiara l’assessore al Commercio Claudia Pecchioli –. I mercati di filiera corta hanno riscontrato un discreto successo e si stanno consolidando dopo una lunga fase sperimentale. Volentieri ascolteremo eventuali nuove proposte da armonizzare con l’esistente e con la normativa in vigore"

Intanto l’Antico Borgo di Querceto continua con le attività ormai rodate, allo scopo di valorizzazione il borgo: domenica scorsa si è svolta ad esempio la quarta edizione dell’estemporanea di pittura dedicata ad Algero Cantini che ha ottenuto grande successo e ha visto la partecipazione di ben 17 concorrenti, sette dei quali studenti del liceo artistico che si sono distinti. Si sono classificati al primo e al terzo posto due giovanissimi artisti, Silvia Puglisi e Gabriele Innocenti, mentre il secondo posto è stato assegnato a Margherita Galleani, una brava veterana dell’estemporanea quercetana.