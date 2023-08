Quel locale è mal frequentato Licenza sospesa

Sospensione della licenza per sette giorni per il bar Cimabue a Vicchio. Il provvedimento è stato notificato venerdì dai carabinieri a seguito di svariate liti, alcune tra persone con precedenti penali, e vari casi di turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica. In particolare, a partire dal 2021, si sarebbero verificati vari interventi delle forze dell’ordine a seguito di segnalazioni ricevute dai cittadini per gli episodi di violenza tra gli avventori del locale. I fatti di maggiore rilevanza nell’ottobre 2022, poi ad aprile 2023, l’ultimo nei giorni scorsi. Il provvedimento, emesso dal questore di Firenze, comporta la cessazione temporanea dell’attività. Il comandante della compagnia carabinieri di Borgo San Lorenzo, Michele Arturo, spiega che il provvedimento non è volto a colpire l’esercente, che effettivamente non può sapere se gli avventori hanno precedenti o meno, quanto a fare in modo che non si protragga la presenza di persone pericolose per l’ordine e la sicurezza. E la ’chiusura’ sarebbe un modo per evitare il perdurare di una situazione di pericolosità.

Nicola Di Renzone