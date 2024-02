Quattro auto a fuoco in via Matteotti . Intervenuti i pompieri

Ben quattro auto sono state completamente distrutte nella serata di venerdì. Erano parcheggiate nell’area sosta di via Matteotti, proprio a due passi dalla sede del palazzo comunale di Bagno a Ripoli. Le vetture hanno preso fuoco l’una dopo l’altra. L’allarme, dato da dei cittadini poco prima delle 22,30, ha fatto arrivare nel giro di pochi minuti i vigili del fuoco del comando di Firenze. Intervenendo con due automezzi e utilizzando lo schiumogeno, sono riusciti nel giro di pochi minuti a spegnere le fiamme delle vetture e della vegetazione intorno. Non ci sono stati danni a persone, ma le auto sono rimaste solo un ammasso di ferro fumante. È intervenuta anche la polizia municipale di Bagno a Ripoli che ha fatto tutti i rilievi del caso. Ancora non è stato chiarito come sia scaturito l’incendio, se per un corto circuito di una delle vetture o per qualche altro motivo. Ma al momento non sembra vi siano motivi per pensare a un incendio doloso.