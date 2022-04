Covid, in Toscana oltre 1500 prenotazioni quarta dose

Articolo : Vaccini, la Toscana parte con la quarta dose. Al via con ultraottantenni e fragili over 65

Firenze, 15 aprile 2022 - In Toscana sono 1.572 le prenotazioni della quarta dose di vaccino anti Covid per over 80 e over 60 fragili. Lo comunica su Telegram il presidente della Regione, Eugenio Giani. Il via alle prenotazioni sull'apposito portale regionale toscano è scattato ieri, giovedì 14 aprile, alle ore 16.

I cittadini che al momento hanno diritto alla quarta dose, ricordiamolo, sono gli ultraottantenni, gli ospiti delle Rsa e le persone sopra i 60 anni con elevata fragilità, motivata da patologie concomitanti o preesistenti.

Si tratta di circa 320mila ultraottantenni (di cui 12mila ospiti delle Rsa) ai quali si aggiungono i 20mila ultrasessantenni fragili: le oltre 340.000 dosi necessarie a vaccinarli, sono già disponibili.